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Türk Kızılayı Yemen’e kayıtsız kalmadı

Dünyadaki en kötü kolera salgınının yaşandığı Yemen’de 1600'ü aşkın ölüm vakası yaşandı.

05.07.2017 - 16:09
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Yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan çocuklar ishale yakalanıyorlar. Çocukların tedavi edilmesi mümkün ancak kirli içme suyu kullanılmaya devam edilirse hastalık sürüyor.

DAİMİ TEMSİLCİLİK KURULACAK

Türk Kızılayı Yemen’de daimi temsilcilik kurmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde bölgeye ulaşan ekip zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

TRT Haber Radyo’nun sabah kuşağı programı “Türkiye’de Bugün” programında Kızılay ekibinin Yemen’deki çalışmalarına yer verildi.

15 BİN TON GIDA MALZEMESİ TAŞINDI

Buna göre Türk Kızılayı Yemen Delegasyonu’nun kurulmasıyla birlikte 15 bin ton gıda malzemesi taşıyan gemi birkaç gün içinde yola çıkacak.

Gıda malzemesinin yanında kolerayla mücadele için Sağlık Bakanlığı’nın hibe ettiği 2 bin ton ilaç da bu gemiyle Yemen’e ulaştırılacak.

6 SAHRA HASTANESİ KURULABİLECEK

Türk AFAD işbirliğiyle 17 bin tonu bulan insani yardım malzemeleriyle 6 sahra hastanesi kurulabilecek.

TRT Haber spikeri Ahmet Cihat Sancar, dünyanın en kötü yeri olarak tanımlanan Yemen’de Diareye (ishal) bağlı gerçekleşen kolera vakalarını canlı yayının ardından twitter hesabından da paylaştı.

Türk Kızılayı Yemen’e kayıtsız kalmadı

 

3 MİLYON KİŞİ KOLERA RİSKİ ALTINDA

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

YÜZBİNLERCE KOLERA ŞÜPHELİSİ

Tabloya göre 21 kentte yaklaşık yüzbinlerce şüpheli kolera vakası tespit edilmiş durumda. Salgın nedeniyle yarısından fazlası çocuk yaklaşık bin 600 kişi hayatını kaybetti.

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