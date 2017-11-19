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Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı, Irak'ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline yardımlarına devam ediyor.

19.11.2017 - 20:11
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Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

ÇADIRLAR ÖĞRENCİ YURDUNUN BAHÇESİNE KURULDU

Türk Kızılayına bağlı bir ekip, depremde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Halepçe Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde yatakhane amaçlı kullanılmak üzere 45 çadırın kurulumunu gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

180 YATAK VAR

Irak Delegasyon Başkanı, çadırların ısınma problemini gidermek için de 90 ısıtıcı yerleştirdiklerini, ayrıca 180 yatak ve ranza da yerleştirerek öğrencilerin dışarıda kalmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

Türk Kızılayı'ı Halepçe'de 45 çadır kurdu

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