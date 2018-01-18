Türk Kızılayı'ndan 570 Ahıskalı aileye gıda yardımı

İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına yerleştirilen Ahıska Türkü 570 aileye Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığınca 10 kişilik bir ekiple 20 çeşitten oluşan gıda paketi dağıtılıyor.
570 AİLEYE 1 AYLIK GIDA YARDIMI
Gıda Yardımına ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata Türkiye Kızılay Derneği’nin temin ettiği 570 aileye 20 çeşitten oluşan ve bir ailenin yaklaşık 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde gıda yardımlarını başlattıklarını belirterek, 1 ay sonrada bu gıda yardımlarının devamını sağlayacaklarını kaydetti.
Türk Kızılayı’nın gıda yardımını alan Ahıska Türkü Alim Şahbaz, kuru gıdadan yardım paralarına kadar her ihtiyaçlarının görüldüğünü kaydetti.