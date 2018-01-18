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Türk Kızılayı'ndan 570 Ahıskalı aileye gıda yardımı

Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü 570 aileye gıda yardımı yapılıyor.

İHA | 18.01.2018 - 14:26..
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İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına yerleştirilen Ahıska Türkü 570 aileye Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığınca 10 kişilik bir ekiple 20 çeşitten oluşan gıda paketi dağıtılıyor.

Türk Kızılayı'ndan 570 Ahıskalı aileye gıda yardımı

570 AİLEYE 1 AYLIK GIDA YARDIMI

Gıda Yardımına ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata Türkiye Kızılay Derneği’nin temin ettiği 570 aileye 20 çeşitten oluşan ve bir ailenin yaklaşık 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde gıda yardımlarını başlattıklarını belirterek, 1 ay sonrada bu gıda yardımlarının devamını sağlayacaklarını kaydetti.

Türk Kızılayı’nın gıda yardımını alan Ahıska Türkü Alim Şahbaz, kuru gıdadan yardım paralarına kadar her ihtiyaçlarının görüldüğünü kaydetti.

Türk Kızılayı'ndan 570 Ahıskalı aileye gıda yardımı

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