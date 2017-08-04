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Türk Kızılayından Yemen'e tıbbi yardım

Türk Kızılayı tarafından Yemen'e hibe edilen iki sahra hastanesi törenle Taiz vilayetindeki yetkililere teslim edildi.

04.08.2017 - 01:40
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Törende konuşan Yemen Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve ülkenin geçici başkenti Aden'deki Es-Sadaka Hastanesi Müdürü Cemal Abdülhamid, Türk hükümeti ve Kızılayı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen çalışmaların başta özel hastanelerde tedavi olamayan düşük gelirli kişiler olmak üzere Yemen halkına yönelik önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Türk Kızılayından Yemen'e tıbbi yardım

Taiz Vali Yardımcısı Muhammed es-Sanvi de burada yaptığı konuşmasında, Yemen halkı için sarf ettikleri çabalarından dolayı Türk hükümeti ve Kızılayına teşekkür etti.

Türk Kızılayından Yemen'e tıbbi yardım

Öte yandan Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Taiz'de teslim edilen bu yardımların Türk halkının Yemenlilere gönderdiği bağışlar kapsamında sunulduğunu söyledi.

Aydın, Taiz'deki söz konusu yardımın 10 konteyner halinde iki sahra hastanesi ile çeşitli tıbbi cihaz ve ilaçlardan oluştuğunu kaydetti.

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