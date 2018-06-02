taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Türk kökenli Bakan Türkçe dersi verilmesine karşı çıktı

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.

AA | 02.06.2018 - 15:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesini istemedi.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türk kökenli Bakan Türkçe dersi verilmesine karşı çıktı

"BU YAPTIĞINIZ ENTEGRASYON KARŞITI POLTİKALARI DESTEKLİYOR"

Geçen yıl yaptığı açıklamada, "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Flaman toplumuna entegre olmasından çok korkuyor, o yüzden bu Türkçe derslerini sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor. Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.

Türk kökenli Bakan Türkçe dersi verilmesine karşı çıktı

DEMİR DAHA ÖNCE PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERE KATILMIŞTI

Demir'in adı daha önce de terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını iddia etmişti.

Türkiye, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ana dil dersleri alabilmelerine imkan tanınması için gerekli makamlarla iş birliği yaparak Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere eğitim vermek üzere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenlerin maaşları Türkiye tarafından karşılanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

610
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

405
Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

70
Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

494
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

123
Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

126
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

411
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM