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Türk komandoları Isparta'da eğitimden geçti

Isparta'da bulunan Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığında, 25'inci dönem komandolar, ileri dağcılık tatbikatı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 08:46..
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Yazılı Kanyon'da, komandolar zorlu doğa koşullarında eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Terörle mücadelede yıllardır iç güvenlik operasyonlarından etkin şekilde görev alan komandolar, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Türk komandoları Isparta'da eğitimden geçti

MEHMETÇİK'İN ZORLU DAĞCILIK TATBİKATI

Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından Isparta'da yapılan eğitimden görüntüler TSK tarafından paylaşıldı.

Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Yazılı Kanyon'da 25. dönem komando ihtisas kursu kursiyerlerince ileri dağcılık tatbikatı yapıldı. Sınırlarımızda ve yurt içinde terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik, daima göreve hazır.

Türk komandoları Isparta'da eğitimden geçti

Türk komandoları Isparta'da eğitimden geçti

Türk komandoları Isparta'da eğitimden geçti

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