taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.140
USD
4,0588
EURO
5,0001
ALTIN
173,88
PETR
68,1500

Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

Osmanlı'nın muhteşem asırlarında mimarbaşı olarak görev yapan Mimar Sinan, çağları aşan camiler, külliyeler, köprüler, hamamlar, çeşmeler inşa etti.

AA | 09.04.2018 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünden çıkıp Yeniçeri Ocağı'na katılmasıyla değişen hayatında bıraktığı yüzlerce eserle bugün de hayranlıkla anılmaya devam ediyor.

Çağları aşan mimar olarak anılan Sinan'ın kesin doğum tarihi bilinmiyor. 1491 ile 1499 arasında Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğduğu ve bazı kaynaklarda babasının isminin Abdülmennan olduğu bilgisi yer alıyor.

Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

"SİNAN'IN ESERLERİ TÜRK'TÜR"

1512'de Yeniçeri Ocağı'na alınan Sinan'la ilgili Alman sanat tarihçisi ve müzeci Ernst Kühnel, "Sinan'ın eserleri en küçük ayrıntılarına kadar o denli Türk'tür ki onun Arnavut mu, Rum mu olduğu tartışmaları tamamen yersizdir" ifadelerini kullanıyor.

Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan FOTO GALERİ

Kühnel'in de belirttiği gibi Sinan, yetişmesi, mesleği öğrenmesi ve sanatıyla Osmanlı asırlarında nadir yetişen bir deha kabul ediliyor. Mimar Sinan'ın ailesi hakkındaki bilgiler de sınırlı.

Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

TÜRK KÜLTÜR HAYATINDAKİ YERİ

Bildiğimiz, Mimar Sinan'ın çağları aşan dehası ve mimari bilgisidir. Önemli Osmanlı padişahları döneminde mimarlık tapan Mimar Sinan, Türk kültür ve sanat hayatında önemli yere sahiptir.

MEMLEKETİNDE ANILDI

Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında memleketi Kayseri'de Sinan ve Mekan sloganıyla etkinlik düzenlendi.

"MİMAR SİNAN BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Sinan'ın eserleriyle bütün dünya tarafından tanındığını söyledi.

Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

Mimar Sinan'ın sabrının ve yeteneğinin asırlardır mimarlara ilham kaynağı olduğunu belirten Kamçı, "Mimar Sinan'ın eserleri aynı zamanda sanat severlerin de ilgi odağı olmuştur. 5 asır önce burada doğan ve 22 yaşına kadar da Ağırnas'ta yaşayan Mimar Sinan, bizler için onur ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Barbie bebekler için tuvalet kağıdından gelinlik tasarımları
En büyük Barbie bebek koleksiyoncularından biri olarak bilinen Sanatçı Jian Yang, Barbie için tuvalet kağıdından hazırladığı gelinliklerle dikkat çekiyor.
Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak
İnanç turizminin merkezlerinden sayılan kentte, müzenin kurulması için çalışmalara başlandı.
Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ’ta bu haftaki etkinlik programında 11 Nisan Çarşamba günü Merih Akoğul’un düzenlediği fotoğraf kulübü ve daha pek çok etkinlik yer alıyor.
2 asırlık yıllık harabe hamam müzeye dönüştürüldü
Malatya'da merkez ilçe Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restorasyonu yapılan 200 yıllık Tahtalı Minare Hamamı, müzeye dönüştürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

180
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

103
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

65
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

92
Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

55
PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

47
Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM