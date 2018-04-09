Türk kültür ve sanat hayatında bir isim: Mimar Sinan

Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünden çıkıp Yeniçeri Ocağı'na katılmasıyla değişen hayatında bıraktığı yüzlerce eserle bugün de hayranlıkla anılmaya devam ediyor.

Çağları aşan mimar olarak anılan Sinan'ın kesin doğum tarihi bilinmiyor. 1491 ile 1499 arasında Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğduğu ve bazı kaynaklarda babasının isminin Abdülmennan olduğu bilgisi yer alıyor.

"SİNAN'IN ESERLERİ TÜRK'TÜR"

1512'de Yeniçeri Ocağı'na alınan Sinan'la ilgili Alman sanat tarihçisi ve müzeci Ernst Kühnel, "Sinan'ın eserleri en küçük ayrıntılarına kadar o denli Türk'tür ki onun Arnavut mu, Rum mu olduğu tartışmaları tamamen yersizdir" ifadelerini kullanıyor.

Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan FOTO GALERİ

Kühnel'in de belirttiği gibi Sinan, yetişmesi, mesleği öğrenmesi ve sanatıyla Osmanlı asırlarında nadir yetişen bir deha kabul ediliyor. Mimar Sinan'ın ailesi hakkındaki bilgiler de sınırlı.

TÜRK KÜLTÜR HAYATINDAKİ YERİ

Bildiğimiz, Mimar Sinan'ın çağları aşan dehası ve mimari bilgisidir. Önemli Osmanlı padişahları döneminde mimarlık tapan Mimar Sinan, Türk kültür ve sanat hayatında önemli yere sahiptir.

MEMLEKETİNDE ANILDI

Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında memleketi Kayseri'de Sinan ve Mekan sloganıyla etkinlik düzenlendi.

"MİMAR SİNAN BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Sinan'ın eserleriyle bütün dünya tarafından tanındığını söyledi.

Mimar Sinan'ın sabrının ve yeteneğinin asırlardır mimarlara ilham kaynağı olduğunu belirten Kamçı, "Mimar Sinan'ın eserleri aynı zamanda sanat severlerin de ilgi odağı olmuştur. 5 asır önce burada doğan ve 22 yaşına kadar da Ağırnas'ta yaşayan Mimar Sinan, bizler için onur ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.