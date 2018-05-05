Türk masallarını geleceğe aktaran hikaye anlatıcıları

Sözlü anlatı geleneğini gelecek nesillere taşımak için yola çıkan bir grup kadın, Türk masallarını dünyanın farklı yerlerinden dinleyicisiyle buluşturmak için Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'ni kurdu.

Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi kurucularından Nazlı Çevik Azazi, 2008'de Berlin Sanat Üniversitesi'nde Tiyatro Pedagojisi yüksek lisansı yapmaya başladığını, eğitimlerinde hikaye anlatma sanatının da en önemli derslerinden biri olduğunu belirtti.

ANLATICILARDAN HİKAYELER

Derslerde hem profesyonel anlatıcılardan bol bol hikaye dinlediklerini hem de nasıl iyi hikaye anlatacaklarını öğrendiklerini dile getiren Nazlı Çevik Azazi, eğitimini tamamladıktan sonra hocalarının kendisini okullarda ve kültür merkezlerinde masal anlatıcılığı projelerinde anlatıcı olarak çalışması için desteklediğini ifade etti.

EĞİTİMDEN SONRA ANLATICILIK

Üniversitede 2011'de açılan Sanatsal Anlatım - Eğitimde ve Sanatta Hikaye Anlatıcılığı isimli 1,5 yıl süren bir sertifika programını da burslu bitirdiğini kaydeden Nazlı Çevik Azazi, 2013'ten itibaren de tüm bilgi birikimini bu alana yönelterek sadece hikaye anlatıcılığı alanında çalışmaya karar verdiğini ve Türkiye'ye döndüğünü vurguladı.

"KALPLERE MASALLARLA DOKUNUYORUZ"

Merkezde her yaş grubuna eğitim verdiklerini ve hikayeler anlattıklarını söyleyen Nazlı Çevik Azazi, "Hikaye anlatıcılığının Türkiye'de eskiden olduğu gibi eğitim, sosyal yaşam ve kültür içinde hak ettiği değeri bulması, her insanın kalbine masallar aracılığıyla dokunmak en büyük amacımız" dedi.