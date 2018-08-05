Türk Matematik Milli Takımı'nın olimpiyat başarısı

TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takımlara yetiştirilen genç bilim insanları uluslararası yarışmalara katılıyor.
BRONZ MADALYA KAZANDILAR
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen olimpiyatlarda Türk Milli Takımı liderliğini Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade üstlendi.
Lise öğrencisi genç matematikçilerin ter döktüğü olimpiyata 17 ülkeden 68 genç katıldı. İtalya'nın birinci, Fransa'nın ikinci sırayı aldığı olimpiyatta Türk takımı, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
İLK KEZ KATILDILAR
Açıklamada görüşlerine yer verilen Refail Alizade, ilk kez katılım sağladıkları olimpiyatta başarı kazanmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.
Alizade, olimpiyat kapsamında düzenlenen sempozyumda da bir bildiri sunarak matematik eğitimi hakkında bilgi verdiğini aktardı.