Türk Matematik Milli Takımı'nın olimpiyat başarısı

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, "Türkler müziği İranlılardan daha iyi anlıyor. Türkiye'deki konserlerimden aldığım hazzı başka bir yerde almadım." dedi.

Haluk Levent veganları kızdıracak sözler söyledi: Allah'ım bana kurban eti vermiş, ne veganı.

7

Dilenci kadın turiste saldırdı: Kocama baktın

Mudanya'da feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği turist kadını darp etti.