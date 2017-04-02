Türk mezzosoprano Ezgi Karakaya dünya listesinde

Türk mezzosoprano Ezgi Karakaya, BBC Cardiff Dünyanın En İyi Şarkıcısı Yarışması'na (BBC Cardiff Singer of the World) İtalya'dan Norveç'e, Rusya'dan Kanada'ya uzanan geniş bir coğrafyadan katılan 450 kişinin arasından finale kalmayı başaran 20 sanatçıdan biri oldu.



Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından mezzosoprano Karakaya, 20 kişilik listesinde yer aldığı yarışmanın 11-19 Haziran'da Cardiff'te düzenlenecek finallerinde, birincilik için ter dökecek. Yarışma, BBC'nin önde gelen kanalları tarafından canlı yayınlanacak.

"BÜTÜN HAYALLERİMİN KAPISINI AÇACAK"

Mezzosoprano Ezgi Karakaya, ses eğitimi alırken hocasının verdiği "Carmen" eserine ait CD'den etkilenerek operaya başladığını anlattı.

Şan çalışmalarına Zuhal Gürgen ve Ferda Yetişer ile başladığını belirten Karakaya, oyunculuk çalışmalarını da Figen Ayhan Karakelle ile sürdürdüğünü söyledi.

Yarışmaya katılmak için geçen yılın yaz döneminden itibaren çalıştığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:



"Yarışma için İngiliz bariton Prof. Konrad Jarnot ve şan pedagogu Lidya Pronina ile çalışmalarımı sürdürüyorum. Yarışmada iki kategori var. İlki 'Main Prize', ikincisi ise 'Song Prize' kategorisi. Bu kategoride bana Türk piyanist Hande Uçar eşlik edecek. Ayrıca yine bu kategoride Turgay Erdener'in 'Sen Sen Sen' adlı eserini seslendireceğim. Bir Türk bestecinin eserini bu platformda söyleyecek olmak da ayrıca gurur verici. Oraya gitmek büyük bir şans. Belki hayatımda bir daha böyle bir şansı yakalayamayacağım. Böyle önemli bir yarışmada ülkemi temsil edecek olmak büyük bir onur. En büyük hayalim bu yarışmada birinciliği kazanmak ve dünya sahnelerinde şarkı söyleyen Türk sanatçılardan biri olmak. Yarışma bütün hayallerimin kapısını açacak. Şimdiden uyuyamıyorum."

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ YARIŞMALARINDAN

Birincisi 1983'te düzenlenen "BBC Cardiff Dünyanın En İyi Şarkıcısı Yarışması" bugüne kadar aralarında Bryn Terfel, Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros gibi ünlü sanatçıları opera dünyasına armağan etti.