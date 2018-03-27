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Türk modelin sözleri Yunan medyasını çıldırttı

Merve Akkanat, Türkiye'ye tutumundan dolayı mankenlik ve modellik teklifini reddetiği Yunanistan'da gündem oldu.

İHA | 27.03.2018 - 06:16..
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Geçtiğimiz hafta Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu belirten manken Merve Akkanat, "Türkiye'nin seçkin isimlerinden oluşan jüri karşısında kraliçe seçilmekten dolayı çok mutluyum. Top Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğimden dolayı gururluyum. Önümüzdeki süreçte bir oyunculuk ya da sunuculuk kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda hedeflediğim yerde olduğum için bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorum. Sadece modellik ve mankenlik kariyerimi devam ettireceğim" dedi.

Türk modelin sözleri Yunan medyasını çıldırttı

"YUNANİSTAN HADDİNİ BİLMELİ"

Akkanat, "Yunanistan'da 30 Mart'ta yapılacak Atina Moda Haftası'ndan teklif almıştım. Fakat son zamanlarda Yunanistan'ın ülkemize karşı tutumlarından dolayı bu teklifi reddettim. Yunanistan haddini bilmeli. Çünkü biz Osmanlı torunlarıyız. Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz" şeklinde konuştu.

SÖZLERİYLE YUNAN MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Yunan medyası ise genç mankenin açıklamalarını, “Türk manken Yunanistan’ı Osmanlı tokadı ile tehdit etti”, “İnanılmaz tahrik” başlıklarıyla duyurdu.

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