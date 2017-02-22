Türk mucit doğalgazsın kombi üretti

Ankaralı mucit Bülent Çakı, doğalgazsız çalışan kombi üretti. Bu kombiyle soğuk hava şartlarında bir evin ortalama ısınma maliyeti aylık 150 liraya düşecek.

DOĞALGAZLA ÇALIŞAN KOMBİLERLE AYNI FİYAT

Söz konusu kombinin piyasadakilere göre daha verimli çalışacağını ifade eden Çakı, yaptıkları kombinin doğalgazla çalışan kombilerle aynı fiyattan satışa sunulacağını söyledi.

Çakı, WTT adını verdikleri kombinin patenti almak için başvuruda bulunduklarını ve 4-5 ay içinde cihazın patentini alacaklarını aktardı.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Çakı, sistemin çalışma prensibini şöyle anlattı:

"Elektriği, sadece ısıyı dönüştürecek cihazı çalıştırmak için kullanıyoruz. Tek yakıtı bu. Cihaz hiçbir fosil yakıt tüketmeden yeşil enerji ile çalışıyor. Elektriği sadece buradaki motor tüketiyor. Suyu ısıtmak için elektrik kullanmıyoruz. Tüketimle ilgili doğru bir rakam verebilmemiz için stabil bir zemin üzerinde konuşmamız gerekiyor. 100 metrekare yalıtımlı bir evde 400 lira gibi bir doğalgaz tüketirsiniz. Yalıtımsız da ise 650-700 liraya kadar gider.





MAKSİMUM TÜKETECEĞİ ELEKTRİK 150 TL

Bu cihazı 50-55 derece gibi yüksek ısıda çalıştırdığınızda, maksimum tüketeceği elektrik 150 liradır. Kombi normalde doğalgazla çalışıyor ama devir daim pompası da elektrikle çalışıyor ve kış aylarında elektrik faturasına artı bir elektrik maliyeti biniyor. Bu cihaz sayesinde bu maliyet de aylık 150 liralık faturaya dahil olacak."