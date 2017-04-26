Türk muhabirlerin Türkiye'yi karalama çalışmaları

Türkiye'de terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlardan rahatsız olanlar, medya gücünü kullanarak algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

İngiltere, Amerika ve Fransa merkezli medya kuruluşlarında çalışan Türk muhabirler ise, bu operasyonlara alet oluyor.

İNGİLİZ PROPAGANDASI

İngiliz BBC'de çalışan Selin Girit, özellikle Gezi olayları sırasında eylemleri köpürterek Türkiye aleyhinde birçok habere imza attı.

Ekonominin durması için boykot çağrısı yapma küstahlığında bile bulunan Selin Girit'in çabaları boşa çıktı.

FOTOĞRAF: Selin Girit

TÜRKİYE'YE DEAŞ SUÇLAMASI

Amerika'da yayın yapan New York Times'ta çalışan Ceylan Yeginsu ise, terör örgütü DEAŞ'a en büyük darbeleri vuran Türkiye'yi teröre destek veren ülke gibi göstermeye kalktı.

FOTOĞRAF: Ceylan Yeginsu

FRANSIZ FATMA

Selin Girit ve Ceylan Yeginsu'dan sonra şimdi de France 24'te çalışan Fatma Kızılboğa sahneye çıktı.

FETÖ OPERASYONLARI RAHATSIZ ETTİ

81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonundan sonra France 24 canlı yayınına bağlanan Fatma Kızılboğa, Türkiye'de muhalif isimlere yönelik operasyonların düzenlendiğini ifade etti.

Hükümetin cadı avı yapmakla suçlandığını söyleyen Kızılboğa, tüm muhaliflerin susturulduğunu sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF: Fatma Kızılboğa

New York Times'ın Erdoğan haberi Ceylan Yeginsu'nun