Türk mühendisler Altınmatik üretti

TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle üretilen Altınmatik, altın rafineleri tarafından üretilen yarım gramdan, 50 grama kadar sertifikalı ürünlerin satışını yapacak. 2018’in ilk ayından itibaren Dubai’de kullanılmaya başlanacak cihaz, 6 ay sonrada ülkemizde ilk olarak hastanelerde kullanılmaya başlanacak.

2,5 TONLUK BİR ATM

Geleneklerimize göre düğün ve doğumların vazgeçilmez hediyesi olan altınınızı artık kuyumcu aramadan 7/24 Altınmatik’ten çekebileceksiniz. Cihaz kayıtdışılık ve sahte veya gramajı düşük ürünlerle mücadeleye destek olacağı gibi, akşam saatlerinde düğüne yetişmeye çalışan, trafiğe takılıp kuyumcu bulamayanların da imdadına koşacak.

Nakit veya kredi kartı kabul eden bu Altınmatik aslında bir ATM cihazı ve o andaki değer üzerinden altın satışı gerçekleştiriyor. Hediye amaçlı alıyorsanız isterseniz üzerine mesaj da yazdırabiliyorsunuz. 2.5 tonluk bir cihaz olan Altınmatik’in içinde akıllı sensörlerle donatılmış ve altını muhafaza eden özel bir kasa var.

ÖNCE DUBAİ'DE KULLANILACAK

Cihazı geliştiren ve patentini alan Elektronet Firması’nın İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, ürünü Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç ettiklerini ve ilk olarak Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall’da kullanılacağını söyledi. 2018’in ilk ayında kullanılacak cihazın dünyada başka bir örneği yok. Türkiye'de ise 6 ay içinde kullanılmaya başlanacak.

Para yerine altın veren ATM