Türk mürettebat, batan gemideki insanları kurtardı

1 Avrupa Konseyi'nde Rusya'yı üyelikten çıkarılma planı Kırım'ı işgal etmesinden dolayı Avrupa Konseyi'nde oy hakkı elinden alınan Rusya, 2017'den beri AKPM'ye heyet göndermiyor. Katkı payını da yatırmayan Rusya'nın AK'den atılma ihtimali oluştu.

2 Kamyonette 4 bin 500 deniz patlıcanı bulundu Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirildi.

3 İzmir'de 67 göçmen ve aracılar yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı.

4 Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.

5 Birleşmiş Milletler: Suriye için yardımlar toplanamadı Suriyelilerin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanın sadece yüzde 35'inin karşılanabildiği bildirildi.

6 Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı konsolosluğa lüks araçla 3 kişi giriş yaptı.