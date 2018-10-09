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Türk mürettebat, batan gemideki insanları kurtardı

Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında Tayvan bayraklı bir gemi, Türk bayraklı bir gemiye çarparak battı.

İHA | 09.10.2018 - 20:50..
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Tayvan bayraklı bir gemi Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında Türk gemisi M/V Densa Tiger’a çarpmasının ardından battı. 29 Eylül'de meydana gelen olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.

9 KİŞİYİ KURTARDILAR

Görüntüler, yaşanan can pazarı ve Türk ekibin, denize atlayarak hayata tutunmaya çalışan denizcileri kurtarma çabasını gözler önüne serdi. Türk mürettebat, denizcileri kurtarmak için üstün çaba gösterdi.

Görüntülerde, denizcileri kurtarmak için çaba harcayan Türk ekibin "Allah'ım sen yardım et" haykırışları yankılandı. Mürettebatın denizcileri kurtarma çabası takdir toplarken, Türk ekip 9 kişiyi kurtarmayı başardı. Dört kişinin de kaybolduğu olayda, Türk gemisi de hasar aldı.

Türk mürettebat, batan gemideki insanları kurtardı VİDEO

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