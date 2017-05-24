Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor

Dünyada birçok projeye imza atan Türk müteahhitler, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİ

Türk müteahhitler; dünyada 28,5 milyar dolar değerindeki 650 iş ve alışveriş merkezi projesini hayata geçirdi. Böylece müteahhitler 1972-2016 yılları arasında 115 ülkede 335 milyar dolarlık 8 bin 830 proje almış oldu.

TÜRKLER EN ÇOK RUSYA'DA PROJE GELİŞTİRDİ

Türklerin en çok proje geliştirdiği ülke ise Rusya oldu. Rusya'yı sırasıyla Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi.