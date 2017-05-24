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Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor

Türkler, yurt dışında 650 iş ve alışveriş merkezi projesi gerçekleştirerek büyük başarıya imza attı.

24.05.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. Emlak
Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor

Dünyada birçok projeye imza atan Türk müteahhitler, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor

TÜRK MÜTEAHHİTLER BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİ

Türk müteahhitler; dünyada 28,5 milyar dolar değerindeki 650 iş ve alışveriş merkezi projesini hayata geçirdi. Böylece müteahhitler 1972-2016 yılları arasında 115 ülkede 335 milyar dolarlık 8 bin 830 proje almış oldu.

Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor

TÜRKLER EN ÇOK RUSYA'DA PROJE GELİŞTİRDİ

Türklerin en çok proje geliştirdiği ülke ise Rusya oldu. Rusya'yı sırasıyla Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi.

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