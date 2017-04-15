Türk müteahhitler yurtdışında 9 bin proje gerçekleştirdi

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını anlatan Zeybekci, bugün dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi haline geldiğini vurguladı.

9 BİN PROJE YAPTILAR

Türk müteahhitlerinin başarılarına değinen Zeybekci, “Türk müteahhitleri bizim kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyanın dışına taşmak da dahil olmak üzere dünyanın ikinci büyük grubu haline geldi. Özellikle kültür coğrafyası dediğimiz eski Doğu Bloku, Türk cumhuriyetlerinde, Rusya’da, Afrika’nın çöllerinde ve Ortadoğu’da ikinci sıraya ve 114 ülkede 9 binin üzerindeki projede yaklaşık 342 milyar dolar ciro yapar hale geldi” ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'DAN BAŞKA COĞRAFYALARA GİTME ZAMANI"

Zeybekci, Türkiye’nin artık birilerinin koyduğu kurallarla yönetilen bir ülke değil, kural koyan ülke olmak zorunda olduğunu bildirerek, “Hoca Ahmet Yesevi’nin gönderdiği o önden giden atlılar gibi inşallah şimdi artık Anadolu’dan da başka coğrafyalara gitme zamanı, kültür coğrafyamıza ekonomi aktörlerimizi, ticaret aktörlerimizi, bilim aktörlerimizi, teknoloji, siyasi ve diplomatik aktörlerimizi gönderme zamanı.”