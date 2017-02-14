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Türk müteahhitleri Avrupa'da 8 bin proje üstlendi

Türk müteahhitleri, Avrupa'da 28,5 milyar dolar tutarında 8 bin projeyi hayata geçirdi.

14.02.2017 - 14:38
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  2. Emlak
Türk müteahhitleri Avrupa'da 8 bin proje üstlendi

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türk firmaları 1972-2016 yıllarında 113 ülkede 335 milyar dolar tutarında 8 bin 830 proje aldı.

Türk müteahhitleri Avrupa'da 8 bin proje üstlendi

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ 28,5 MİLYAR DOLARLIK İŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Söz konusu projelerin yaklaşık 213 milyar dolarlık kısmını konut, toplu konut, hastane, merkezi, sosyo-kültürel tesis, askeri tesisler, turizm tesisleri ve stadyum gibi üst yapı projeleri oluşturdu.

Anılan projelerin yaklaşık yüzde 8,5'i iş ve alışveriş merkezi projeleri olarak kayıtlara geçti. Türk müteahhitleri tarafından dünyada 28,5 milyar dolar tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi inşa edildi. Rusya bu dönemde en fazla iş ve alışveriş merkezi projesi üstlenilen ülke olurken bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi.

Türk müteahhitleri Avrupa'da 8 bin proje üstlendi

YENİ PAZAR SAHRAALTI AFRİKA

Türk firmaları son dönemde, gelirleri petrol ve değerli maden ihracatına dayalı olan Sahraaltı Afrika ülkelerine yöneldi. Etiyopya, Nijerya, Sudan, Kamerun, Kongo, Gana, Mali ve Senegal Türk müteahhitler için hedef ülke konumuna geldi.

Bölgede, yol, köprü, baraj, konut, okul, kongre merkezi, hastane, turizm ile doğalgaz ve enerji yatırımları öne çıkarken, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında yaşanan aşırı düşüşün, bu ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etkilediği ve öngörülen yatırım programlarının ertelenmesine neden olduğu ifade ediliyor.

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