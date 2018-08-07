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Türk öğrenci Harvard’da gururlandırdı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Doktora öğrencisi Aşkın Öykü Usta, hazırladığı ‘Çocuklarda Sözel Bellek Gelişimi’ çalışmasını Harvard Üniversitesi’nde anlattı.

DHA | 07.08.2018 - 10:17..
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü doktora öğrencisi Aşkın Öykü Usta, 6-9 yaş grubundaki öğrencilerin, sözel bellek gelişimleri üzerine yapmış olduğu ‘Çocuklarda Bellek Gelişimi’ adlı çalışmasıyla Harvard Üniversitesi West East Entitüsü’nden davet aldı.

UZMANLAR TARAFINDAN DİNLENDİ

8 yaş grubu öğrencilerin, diğer yaş grupları öğrencilerinden sözel bellek gelişimi açısından daha yüksek olduğu belirtilen sunum, ABD’de eğitim bilimleri alanında uzman bir çok isim tarafından dinlendi.

Türk öğrenci Harvard’da gururlandırdı

"HARVARD BENİM İÇİN SÜPRİZ OLDU"

Hazırladığı çalışmayla Harvard’dan davet almanın büyük sürpriz olduğunu söyleyen Aşkın Öykü Usta, ABD’de gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Yurtdışında düzenlenen konferansları sık sık takip ettiğini söyleyen Aşkın Öykü Usta, "Her yıl, dünyada neler oluyor, kim hangi çalışmalarla, nerede ve nasıl başarılar elde etmiş diye araştırmalar yapıyorum. Araştırırken de sınır çizmem gerekiyordu. Sezgilerimi kullanarak ABD’yi seçtim. Konferansları araştırırken, tarihi de daraltınca Harvard Üniversitesi’ndeki konferansı gördüm. İlk gördüğümde üzüldüm çünkü; beni kabul edeceklerini bile düşünemedim. Sadece katılımcı olarak gitmek de ekonomik olarak zorlayacaktı. Sonunda yine de başvuru yaptım. Sonra yüksek lisans çalışmamı gönderdim. 5 gün sonra babamla sohbet ettiğim sırada mail geldi. Titreyerek baktım. Sözel sunum olarak davet almıştım. Bu benim için çok önemli bir andı. Harvard olması benim duygularımı başka bir boyuta çıkardı. Hep görmek, havasını koklamak ama turist gibi de olmasın dediğim bir rüyaydı. Gerçek oldu. Sunum öncesi çok heyecanlıydım. İlk önce heyecanımı ve duygularımı paylaştım. Soru cevap kısmında da ilgilendiklerini görmek beni çok mutlu etti." dedi.

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