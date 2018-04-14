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Türk öğrenciden dünya çapında başarı

Yalova'da 6. sınıf öğrencisi Ilgaz Altınören, üstün yeteneklilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezinin sınavında eğitim programına dahil edildi.

AA | 14.04.2018 - 15:16..
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Türk öğrenciden dünya çapında başarı

Özel bir ortaokulda eğitim gören 11 yaşındaki Ilgaz Altınören, 2017'nin sonunda tamamı İngilizce olan sınava girdi.

Açıklanan sonuçlara göre, Altınören, ana dili olmamasına karşın sayısaldan 720 ve sözelden 690 puan alarak, 2018 eğitim öğretim yılı için 11 yaşında Johns Hopkins Üniversitesi'nin SET programına kabul edildi.

Türk öğrenciden dünya çapında başarı

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULANIYOR

Johns Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezi, 1979'dan itibaren akademik olarak, çok ilerideki çocukları belirlemek ve yeteneklerini geliştirmek üzere, çocuklar ve ailelerine, yerinde veya internet üzerinden ve uluslararası olarak araştırma, danışmanlık, destek, yaz okulları şeklinde eğitim sunuyor.

İYİ EĞİTİM, GÜVENLİ ÇEVRE

Bugüne kadar dünya genelinde önemli şirketlerin kurucularının da aralarında bulunduğu yüzlerce başarılı girişimcinin eğitim aldığı CTY, çocukların ihtiyaç duydukları zorlayıcı eğitimlerde yol gösterirken, onları anlayan arkadaşlar, mentorlar, öğretmenler bulmalarını sağlayarak, mutlu ve güvenli bir çevrede büyümelerine yardımcı oluyor.

Türk öğrenciden dünya çapında başarı

GENÇ DAHİLERİ KEŞFEDİYOR

CTY'ın bir kolu olarak çalışan SET, üstün yetenekli çocukların arasından dahi seviyesindeki yetenekleri, genç yaşta keşfederek, sahip oldukları potansiyelin tamamını kullanabilmeleri için gerekli eğitim fırsatlarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla geliştirildi.

Programa kabul edilmek için 13 yaşın altındaki öğrencilerin, uluslararası SET sınavında matematik veya sözel alanların birinde olağanüstü bir başarı göstererek, 700'ün üzerinde puan alması gerekiyor.

Türk öğrenciden dünya çapında başarı

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