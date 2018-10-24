Türk öğrenciler üniversite için İtalya'yı tercih ediyor

İtalya'da üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin sayısı her yıl artıyor. İtalya'da eğitim denince eskiden akla sadece moda ve tasarım alanları gelirken artık tıp, mimarlık mühendislik ve işletme alanları da tercih edilen alanlar arasına girdi.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

İtalyan okullarının resmi Türkiye temsilcisi olduklarını belirten Firenze Eğitim Yurtdışı Eğitim Danışmanı Neslihan Çebi, "1995 yılından beri İtalya'da eğitimde almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Son yıllarda üniversite eğitimi için İtalya'yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısında önemli artış var. Öğrencilerin İtalya'yı tercih etmesinde İtalyan üniversitelerinin daha çok İngilizce bölüm açmaları, okul ücretlerinin düşük olması ve sunulan burs fırsatlarının fazla olması önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.







