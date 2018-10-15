Türk öğrencilerin Alman üniversitelerine ilgisi artıyor

Yükseköğretimde dünyanın en gözde ülkelerinden olan Almanya'ya gençlerin ilgisi giderek artıyor. 2017'de yurt dışından Almanya'ya gelen yabancı öğrencilerin sayısı yüzde 5'lik artışla 359 bine ulaştı.

Şu anda üniversite öğrencilerinin yüzde 13'ü, birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 23'ü ise yabancı öğrencilerden oluşturuyor.

ALMANYA İLK SIRADA

Yükseköğretim platformu Study.EU'nun üniversite kalitesi, maliyet, yaşam koşulları, kariyere katkısı ve güvenlik kriterlerine göre yaptığı, gençlerin en çok tercih ettiği ülkeler listesinde Almanya, son iki yıldır zirvedeki yerini koruyor.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Türk öğrencilerin Almanya'ya olan ilgisi de her geçen yıl daha da artıyor. Studying in Germany adlı internet platformunun verilerine göre, yükseköğretim için Almanya'ya gelerek üniversiteye başlayan Türk öğrencilerin sayısı 2017-2018 öğretim döneminde 7 bin 633'e ulaştı.

2017 yılında, lisans öğrenimi, yüksek lisans ve doktora için Türkiye'den gelmiş olan yaklaşık 4 bin genç, Alman üniversitelerinden başarıyla mezun oldu.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) yetkilisi Dr. Wiebke Bachmann, Almanya için araştırma ve yükseköğretimin uluslararası niteliğinin güçlendirilmesinin önemli bir hedef olduğunu söyleyerek, "Yüksek nitelikli insanların bir araya gelmesiyle inovasyonun, gelişmenin daha da güçlendirildiğine inanıyoruz" dedi.

AKADEMİ ÇALIŞMALARIN DA GÖZDESİ

Bachmann, Türkiye'den Almanya'ya gelerek üniversite okumak, akademik çalışmada bulunmak isteyen öğrenci, eğitmen hatta profesörlerin sayısında son iki yıl çok büyük bir artış gözlemlediklerini aktarırken, buna karşın Almanya'dan son yıllardaki gelişmelerden ötürü Türkiye'ye giden Alman öğrenci sayısında düşüş olduğu bilgisini verdi.

"GENÇLER İÇİN ZENGİNLEŞTİRİCİ"

Wiebke Bachmann, özellikle gençler için farklı ülkelerde öğrenimin çok zenginleştirici olduğunu, DAAD'nin de bunu desteklediğini vurguladı.

Almanya'dan mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen, mesleklerinde başarılı çok sayıda nitelikli insan olduğuna dikkat çeken Bachmann, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde bu tür büyükelçilere sahip olmamız harika” diye konuştu.

HEM MÜHENDİS HEM DE SANATÇI ADAYLARIN TERCİHİ

Sanayi devi Almanya için büyük önem taşıyan üniversitelerdeki mühendislik bölümlerine yabancı öğrenciler de çok ilgi duyuyor. Bu bölümlerde okuyanların yüzde 17'sini yabancı öğrenciler oluşturuyor.

Bununla birlikte dünyanın en gözde kültür başkentlerinden biri olan Berlin'e sanat okumak için gelenlerin sayısında da son yıllarda büyük artış var