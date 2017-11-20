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Türk öğretmene CERN'den davet

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, İzmit'teki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fizik öğretmeni Yasemin Atmaca'ya davet gönderdi.

20.11.2017 - 05:16
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İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fizik öğretmeni Yasemin Atmaca'ya CERN'den teklif geldi. Teklifte, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi tarafından merkezdeki araştırma ve incelemelere eşlik etmesi istenildi.

Atmaca, 21-27 Ocak 2018 arasında merkezde araştırma ve incelemelere katılacak. Çok heyecanlı olduğunu belirten fizik öğretmeni Yasemin Atmaca, "CERN'de alacağım eğitimle burada öğrencilerime yeni ufuklar açmak istiyorum" diye konuştu.

Türk öğretmene CERN'den davet

"ÜÇ YILDIR BAŞVURUYORDUM"

Üç yıldır başvurduğunu ifade eden Atmaca, üniversitede fizik eğitimi aldığını, yüksek lisansını ise nükleer fizik alanında yaptığını söyledi. Atmaca, "Bu ziyaretle biraz daha bakış açısı kazanacağımı düşünüyorum. Hayallerim şimdi gerçek oldu" dedi.

Okul Müdürü Fatih Şenocak ise "Şevkimiz ve ileriye dönük çalışma azmimiz daha da arttı" diye konuştu.

Bu yıl itibariyle okullarının, fen ve sosyal programı uygulayan, aynı zamanda Arapça ve İngilizce hazırlık bölümü olan proje imam hatip lisesi olduğunu dile getiren Şenocak, "Bu şartlarda eğitim veren Türkiye'nin iki okulundan biriyiz" dedi.

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