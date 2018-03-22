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Türk partisi Hollanda'da 24 meclis üyesi çıkarttı

Hollanda'da yapılan yerel seçimlerde Hristiyan Demokratlar Birliği en çok oyu alan taraf oldu. Seçimde yer alan Türklerin kurduğu Denk Parti ise 13 belediyede toplam 24 meclis üyeliği kazandı.

AA | 22.03.2018 - 05:44..
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Hollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde Türklerin kurduğu Denk Parti 14 belediyenin 13'ünde toplam 24 meclis üyeliği elde ederken, ilk sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği en çok oyu aldı.

Türk partisi Hollanda'da 24 meclis üyesi çıkarttı

BAŞKENT YEŞİL SOL'UN

Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam'da seçimden Yeşil Sol (GL) galip ayrıldı. Rotterdam ve Lahey'de ise aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Sandıkların yüzde 94'ünün açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 32,5'ini yerel partilerin, yüzde 13,5'ini koalisyon ortakları CDA'nın, yüzde 13,2'sini ise VVD'nin aldığı belirtildi. Koalisyonun diğer ortağı D66'nın oyları yüzde 11,9'dan yüzde 9'a, PvdA'nın oyları ise yüzde 10,3'den yüzde 7,3'e geriledi.

TÜRKLERİN PARTİSİ 24 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

Önemli kentlerden Rotterdam ve başkent Amsterdam'da üçer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 14 belediyenin 13'ünde toplam 24 meclis üyeliği elde etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ayrıca Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük kentlerde PVV partisinden daha fazla meclis üyesi çıkarmayı başardı.

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