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Türk Periscope şirketinden açıklama

Türk Periscope şirketi, "Marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açılan dava hakkında bir açıklama metni yayınladı.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 15:45..
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Türkiye'de faaliyet gösteren Periscope İletişim adlı şirketin, dünya üzerinde canlı video yayını uygulaması olarak kullanılan @Periscopeco ve www.periscope.tv 'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, "Marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açtığı davanın kabulüne karar verildi.

"Periscope" teriminin Türkiye'deki reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasının durdurulmasına karar veren mahkeme, durdurma mümkün olmadığı taktirde şirketin mobil uygulama ve internet sitelerine Türkiye'den erişiminin engellenmesine yönelik hüküm kurdu.

Türk Periscope şirketinden açıklama metni:

"Türkiye’de Periscope canlı yayın platformuna ilişkin olarak alınan mahkeme kararı neticesinde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı, şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

2010 yılında tescil edilmiş olan markamız Periscope ve alan adımız www.periscope.com.tr üzerinden iletişim tabanlı hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç avukatlarımız tarafından 2015 yılında başlatılmıştır. Yaklaşık üç yıldır devam eden süreçte, önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ve ardından da geçtiğimiz Ocak ayında, Ankara’da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil talepleri reddedilmiştir.

İstanbul’da devam etmekte olan marka tecavüzü davasında ise deliller ve bilirkişi raporlarıyla üstün marka hakkımız açıkça ortaya konmuş, mahkeme tarafından davalı platformun Türkiye’de Periscope ismi altındaki tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sürecin davalılara ait sosyal medya platformunda paylaşılan içerik ve görüşlerle hiçbir ilgisi olmayıp, fikri mülkiyet hakları dışında bir boyutu da yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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