Türk restoranı Çin'de ödül aldı

"That’s PRD Food and Drink" adlı yarışma, Çin’de yaklaşık 900 milyon kullanıcısı olan sosyal mesajlaşma ve paylaşım uygulaması Wechat üzerinden bir ay süren oylamayla yapıldı.

BOLULU BİROL USTA'NIN RESTORANI BİRİNCİ OLDU

Bolu’nun Mengen ilçesinden Birol Dinçli’nin Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde kurduğu Bus Grill Turkish Steakhouse adlı restoran en çok oyu alarak “Yılın Restoranı” seçildi.

"TÜRK MUTFAĞINI ÇİN'E TANITIYORUZ"

Dinçli, daha önce farklı ülkelerde aşçılık ve otel yöneticiliği yaptığını belirterek, aşçılığın aile mesleği olduğunu anlattı.



Dinçli, 10 ay önce Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde açtığı restoranla Türk mutfağının Çin’de tanıtılmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Bir ülkenin tanıtımı yemek kültürüyle başlar. Bus Grill Turkish Steakhouse ülke tanıtımına en büyük katkıdır." dedi.