taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Türk - Rus bağı kurmak için Kuzeyin Kalbi sergilendi

Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'da Yakutsk Kültür Günleri sergisi açıldı.

08.10.2017 - 04:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye ve Yakutistan dostluk ilişkilerini pekiştirip, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde açılan sergi öncesi, yöresel müzik aletlerinin kullanıldığı konser verildi ve sergi açılışına İBB ve Yakutsk Belediyesi yetkilileri katıldı.

Türk - Rus bağı kurmak için Kuzeyin Kalbi sergilendi

Yakutsk kültürüne ve şehrine ait kıyafet, eşya, takı, biblo, fotoğraf, resim ve haritaların yer aldığı "Kuzey'in Kalbi" adlı sergiye ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan etkinlik çerçevesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Yakutsk kültürüne ve şehrine ait sergi, konser, film ve tiyatro gösterimleri düzenlenecek.

İKİ ÜLKENİN DOSTLUK SEMBOLÜ OLAN ANIT HALİÇ'TE

Etkinlik kapsamında Rusya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ve orada yerleşik Türk halklarından Saha halkının atlarını bağlamak için diktikleri direk anıt, Yakutsk ile İstanbul şehirleri arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak 8 Ekim Pazar 14.00'te Haliç'teki Nilüfer Parkta açılacak. Ayrıca anıtın açılışına özel geleneksel Yakutsk gösterisi gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda 7-11 Ekim arasında "Yakutsk El Sanatları Tanıtım Çadırı" açılacak. İstanbullular, Yakutsk kültürüne ait birçok el sanatından örneklerin yer alacağı çadırı, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Parkta bulunan amfi tiyatroda ise 9-11 Ekim arasında 14.00'te Yakutsklu sanatçılar tarafından İstanbullu sanatseverlere "Bize Hoş Geldiniz" konserleri verilecek.

 

FİLM FESTİVALİ, İBB TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Etkinlik kapsamında düzenlenecek 'Yakutsk Film Festivali' de 8-11 Ekim arasında Beyoğlu'ndaki İBB Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Düzenlenecek festivalde her gün 10.15'te "Osuohay, Yaşam Dansı", 11.00'de "Tanımadığım Yakutsk", 12.30'da "Kerel, Görülmeyen Güzellik", 14.20'de "Cankurtaran2, 16.20'de 'Benim Katilim', 18.20'de 'Yakutsk Hikayesi' adlı filmler gösterilecek. Ayrıca kahramanlık destanlarından beslenerek birçok Yakut menkıbesinden oluşan 'Olonkho' adlı tiyatro oyunu, 9-10 Ekim'de 19.00'da İBB Fatih Kültür Merkezinde sergilenecek.

İlginizi Çekebilir
Ayı saldırısında bayılan genç ölümden kurtuldu
Erzurum'da motosikletle evine giderken ayı saldırısına uğrayan Fırat Mete, göğsüne aldığı pençe darbesiyle bayılınca ayının elinden kurtuldu
Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı
Şişli'de bir otel inşaatında, istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten düşen işçinin bacaklarına inşaat demiri saplandı.
Diyarbakır'da patlama: 2 şehit 1 yaralı
Terör örgütü PKK'nınn Diyarbakır'da tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 korucu şehit oldu.
Obüs ve zırhlı araçlar sınır karakoluna sevk edildi
Hatay Reyhanlı'ya gelen 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs sınır karakoluna sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

28
Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

53
Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

10
Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

11
Tribün liderinin düğünü şampiyonluk gecesi gibi oldu

Tribün liderinin düğünü şampiyonluk gecesi gibi oldu

7
Deschamps Fransa'nın en çok maç kazanan teknik adamı

Deschamps Fransa'nın en çok maç kazanan teknik adamı

5
Gana'da gaz istasyonunda patlama

Gana'da gaz istasyonunda patlama

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM