Türk - Rus bağı kurmak için Kuzeyin Kalbi sergilendi

Türkiye ve Yakutistan dostluk ilişkilerini pekiştirip, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde açılan sergi öncesi, yöresel müzik aletlerinin kullanıldığı konser verildi ve sergi açılışına İBB ve Yakutsk Belediyesi yetkilileri katıldı.

Yakutsk kültürüne ve şehrine ait kıyafet, eşya, takı, biblo, fotoğraf, resim ve haritaların yer aldığı "Kuzey'in Kalbi" adlı sergiye ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan etkinlik çerçevesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Yakutsk kültürüne ve şehrine ait sergi, konser, film ve tiyatro gösterimleri düzenlenecek.

İKİ ÜLKENİN DOSTLUK SEMBOLÜ OLAN ANIT HALİÇ'TE

Etkinlik kapsamında Rusya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ve orada yerleşik Türk halklarından Saha halkının atlarını bağlamak için diktikleri direk anıt, Yakutsk ile İstanbul şehirleri arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak 8 Ekim Pazar 14.00'te Haliç'teki Nilüfer Parkta açılacak. Ayrıca anıtın açılışına özel geleneksel Yakutsk gösterisi gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda 7-11 Ekim arasında "Yakutsk El Sanatları Tanıtım Çadırı" açılacak. İstanbullular, Yakutsk kültürüne ait birçok el sanatından örneklerin yer alacağı çadırı, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Parkta bulunan amfi tiyatroda ise 9-11 Ekim arasında 14.00'te Yakutsklu sanatçılar tarafından İstanbullu sanatseverlere "Bize Hoş Geldiniz" konserleri verilecek.

FİLM FESTİVALİ, İBB TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Etkinlik kapsamında düzenlenecek 'Yakutsk Film Festivali' de 8-11 Ekim arasında Beyoğlu'ndaki İBB Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Düzenlenecek festivalde her gün 10.15'te "Osuohay, Yaşam Dansı", 11.00'de "Tanımadığım Yakutsk", 12.30'da "Kerel, Görülmeyen Güzellik", 14.20'de "Cankurtaran2, 16.20'de 'Benim Katilim', 18.20'de 'Yakutsk Hikayesi' adlı filmler gösterilecek. Ayrıca kahramanlık destanlarından beslenerek birçok Yakut menkıbesinden oluşan 'Olonkho' adlı tiyatro oyunu, 9-10 Ekim'de 19.00'da İBB Fatih Kültür Merkezinde sergilenecek.