Türk sahil güvenlik gemisi Yunan gemisine çarptı

Kardak bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 703 Nolu Türk Sahil Güvenlik gemisinin ön tarafı, Yunan teknesinin arka tarafına çarptı.

YUNAN TEKNESİ ZARAR GÖRDÜ

Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros Adası’na nakledildiği öğrenildi.

YUNAN BASINI: TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU YUNAN TEKNESİNİ MAHMUZLADI

Yunan yayın organı Mignatiou da haberi, "Ege'de gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğin 27 mürettebatın bulunduğu teknesi İmia (Kardak) bölgesinde denizde devriye gezdiği sırada Türk Sahil Güvenlik botu tarafından botun pruva kısmı ile mahmuzladı." ifadeleriyle yayınladı.

(Mahmuz: Eski tür savaş gemilerinde su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantıya denir.)

GÜVENLİK ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gün içinde bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Deniz kuvvetlerine ait 2 hücum botu ve 2 sahil güvenlik botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeyi sürdürüyor.

Kardak'ta güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı VİDEO

Öte yandan, 17 Ocak tarihinde yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasında “temas” yaşanmış, iki tekne birbirine sürtmüştü.