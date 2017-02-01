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Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

Türk Sahil Güvenlik uçağının Kardak’ın üzerinde alçak uçuşunun ardından iki ülkenin sahil güvenlik güçleri arasında it dalaşı yaşandı.

01.02.2017 - 16:30
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Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik bugün farklı bir noktaya taşındı.

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

KARDAK KAYALIKLARININ ÜZERİNDEN ALÇAK UÇUŞ

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos'un Kardak'a helikopterden çelenk atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 savaş gemisi ile 2 hücum botun sürekli nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarında Yunan sahil güvenliğine ait bir bot da bekleyişini sürdürürken; saat 14.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Kardak kayalıklarının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

YUNAN BOTU TÜRK KARASULARINA İNDİ

Türk uçağının Kardak kayalıkların üzerinde 6 kez sorti yapmasının ardından Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularını ihlal etti.

Bölgede bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 savaş gemisi ve 2 hücum bot tarafından kovalanan Yunan botu kendi sınırlarına çekildi.

45 DAKİKA İT DALAŞI YAŞANDI

İki ülke sahil güvenlik güçleri arasında yaşanan it dalaşı yaklaşık 45 dakika sürdü. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

Türk Sahil Güvenlik uçağından Kardak’ın üzerinde alçak uçuş

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