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Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

Türk sanatçı Beyza Kaplan'ın, geçen yıl İngiltere'de yaşanan Grenfell yangınına ilişkin yaptığı eserler sergilendi.

AA | 08.05.2018 - 10:57..
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  2. Kültür Sanat

Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

30 ESER YER ALIYOR

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor. İlk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer veren sanatçı Beyza Kaplan, ikinci seride ise doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserleri bulunuyor.

Yoğun ilgi gösterilen sergiyle ilgili konuşan Beyza Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek amacıyla uzun bir süre araştırma yaptığını aktardı.

Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

MAĞDURİYETLER İHMALLERDEN KAYNAKLANIYOR

Dünya genelinde çok fazla üzücü olaylar yaşandığını dile getiren Kaplan, Londra, Afganistan ya da Afrika'nın bir ülkesi, nerede olursa olsun genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.

Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

GRENFELL YANGINI

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen yıl 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, geniş bütçesiyle bilinen Muhafazakar Parti'nin yönetimindeki belediye sorumlu tutulmuştu.

Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

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