Türk Sanatı tarihe karışmayacak

1930’dan günümüze tüm film ve müzikler dijital ortama aktarılarak artık koruma altında olacak.

HAFIZALARA KAZINAN ESERLER KORUMA ALTINDA OLACAK

VHS, BETAMAX, CD-DVD, plak, kaset gibi ana kaynaklardan dijital ortama kaydedilecek bu projede “Malkoçoğlu”, “Hababam Sınıfı” filmlerinin yanı sıra "Zeki Müren", "Müzeyyen Senar", "Barış Manço" gibi usta isimlerin de albümleri bu şekilde korunacak.

EN ESKİ KAYNAK "DÜĞÜN GECESİ"

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 2013’te başlattığı “Dijital Belge Arşivi Projesi” en eski arşivlerden çıkan belge olarak 1932’de çekilmiş olan “Düğün Gecesi” adlı filmi koruma altına alarak, gelecek nesillere aktarmayı planladıklarını ve 400 bin sinema ve müzik eserinin dijital ortama aktarılacağını belirtti.

7 MİLYON BELGE ARŞİVLENDİ

Film ve müzikler dahil toplam 7 milyon belge şu ana kadar arşivlendi. Aralarında bu filmler ve müziklerin bazılarına ait tescil belgeleri, sansür belgelerini içeren karar belgeleri, eserlerin bandrol belgeleri ve Türk sinemasının önemli yapıtlarının afişleri yer alıyor.