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Türk savaş uçakları Cinderes'i bombalıyor

TSK ve ÖSO, Afrin'in önemli bölgesi Cinderes'i havadan ateş altına alıp karadan ise kuşatarak teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

İHA | 07.03.2018 - 15:37..
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Türk savaş uçakları Cinderes'i bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı.

Türk savaş uçakları Cinderes'i bombalıyor

CİNDERES ATEŞ ALTINDA

Türk savaş uçakları öğleden sonra Cinderes’te tespit edilen terör hedeflerini bir bir bombalayarak temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise karadan Cinderes kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

Türk savaş uçakları Cinderes'i bombalıyor VİDEO

6 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.

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