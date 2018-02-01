taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.043
USD
3,7673
EURO
4,6759
ALTIN
162,29
PETR
68,8400

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., savunma sanayisinin yerli ve milli ürünlerini 6-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek Singapur Airshow'da görücüye çıkaracak.

AA | 01.02.2018 - 10:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirket tüm ürünleriyle Singapur'a giderek Asya pazarındaki iddiasını devam ettirecek. TAI, Singapur Airshow'da özellikle insansız hava aracı ANKA ve genel maksat helikopteri T625 için görüşmeler yapacak.

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

YERLİ ARAÇLAR VE PROJELER SERGİLENECEK

Geçen yıl Tayland'a giderek Asya pazarındaki iddiasını ortaya koyan TAI, ANKA ve T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile ilgili görüşmelerle adından söz ettirmişti. Daha sonra Malezya ve Endonezya'da görüşmelerine devam eden şirket yöneticileri, Asya pazarının önemine binaen Singapur Airshow'a da yerli ve milli ürünlerle katılma kararı aldı. TAI fuarda T625, ANKA ve ATAK'ın yanı sıra Milli Muharip Uçak maketlerini de sergileyecek.

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ASYA'DA TANITILACAK

Asya'nın en büyük havacılık fuarlarından biri olarak gösterilen Singapur Airshow'a katılım, bölgeye giriş kapısı olarak görüldüğünden diğer Asya ülkeleriyle ticari ilişkileri geliştirmek için de büyük önem taşıyor. İki yılda bir düzenlenen fuara yüksek rütbeli çok sayıda askeri yetkili ve üst düzey devlet protokolü katılıyor.

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

Türk savunma sanayisi Asya pazarına açılıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

88
Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

109
ABD'nin Hawaii'deki füze savunma testi başarısız oldu

ABD'nin Hawaii'deki füze savunma testi başarısız oldu

33
Fenerbahçe Hasan Ali'nin ayağının fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe Hasan Ali'nin ayağının fotoğrafını paylaştı

38
Askerlerin spor uygulaması Pentagon'u alarma geçirdi

Askerlerin spor uygulaması Pentagon'u alarma geçirdi

12
ABD YPG'ye destek verecek

ABD YPG'ye destek verecek

55
Ozan Tufan'ın transferi son gün yattı

Ozan Tufan'ın transferi son gün yattı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM