Türk SİHA'ları ile ihracat başarısı

TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullanılan, Fırat Kalkanı ve son olarak Zeytin Dalı Harekatı'ında görev alan Bayraktar TB2 İHA, yurt dışında da ilgi görüyor.

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı da duyuruldu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen seremoniye, Katar Hava Kuvvetleri Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta bir milli hava aracı platformu ve yardımcı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek. İhraç edilen ürünün İHA gibi havacılık teknolojisinin en ileri seviye uygulamalarından biri olması dolayısıyla da söz konusu ihracat önem taşıyor.

KAPSAMLI İHRACAT PAKETİ

Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi ve milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak.

Baykar mühendis ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye'de İHA pilot, faydalı yük ve bakım eğitimleri verilecek. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personelince Katar Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacak.

MAM-L VE MAM-C'YE DE İHRACAT FIRSATI DOĞACAK

Araçların teslimiyle Türk savunma sanayisi tarafından son yıllarda geliştirilen birçok farklı ürün ve yazılım da Katar Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye başlayacak.

Bunlar arasında ROKETSAN tarafından milli geliştirilen mini akıllı mühimmat MAM-L ve MAM-C ürünleri, Piri Reis firması tarafından geliştirilerek TSK tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi yazılımı yer alıyor. Özellikle Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ya entegre edilmiş olması nedeniyle araçların teslimatıyla MAM-L ve MAM-C'ye de ilk ihracat kapısının açılacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamlı sözleşmeyle Katar ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği de ileri bir noktaya taşınmış oldu.

ABD: ÇİN İNCELENDİ, TÜRKİYE TERCİH EDİLDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeye yönelik 3 yıldan bu yana Katar Silahlı Kuvvetleri ile görüştüklerini söyledi.

Milli ve özgün Bayraktar TB2 İHA Sistemi’nin ilk ihracat başarısına imza attıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu sözleşmeyle ülkemiz açısından da bu ölçekte yapılmış ilk gelişmiş hava aracı ihracatı gerçekleşmiş olacak. İHA gibi havacılık dünyasında geleceğin teknolojisi olan bir alanda milli sistemlerimizi ve teknolojilerimizi ihraç ediyor olmak önemli bir gelişme. Türkiye artık 2004'te başlattığı milli ve özgün üretim modelinin sonuçlarını hem kendi ihtiyaçları için hem de Katar gibi dost ve müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarla almaya başladı. Katar yetkilileri bu kararı vermeden önce ABD, Avrupa, Çin gibi bu alanda atılım yapan ülkelerin teknolojilerini inceledi ve tercihini Türkiye’den yana kullandı. Ülkemizin bu alanda ulaştığı konumu göstermesi açısından memnuniyet verici bir durum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

SINIFININ EN İYİSİ

Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor.

Baykar, Bayraktar Mini İHA ile 2012'de Türkiye'nin ilk hava aracı ihracatını yine Katar'a yapmıştı.