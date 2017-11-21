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Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde

Dünya üzerinde, farklı yerlerde en çok askeri faaliyet gösteren ülkelerden biri de Türkiye oldu.

21.11.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. Dünya
Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde

Dünya üzerinde barışın tesis edilerek korunması yolundaki en önemli adımlardan biri, kendi ülkesi haricinde başka ülkelerde de asker bulundurma... Araştırma şirketi PWC de bu konu üzerinde bir faaliyet raporu hazırladı ve yurt dışında en aktif faaliyet gösteren ülkelerin ordularını derledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde

BARIŞIN GURURU TÜRKİYE

Listenin ikinci basamağında Türkiye yer aldı. Türkiye'nin terörü önleme ve barışı tesis etme faaliyetleri neticesinde gösterdiği üstün kararlılık, bağımsız araştırma şirketince belgelendi. Buna göre TSK'nın yüzde 13,2'lik biriminin yurt dışında görev yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde

Gerek Suriye ve Irak'ta DEAŞ ve PYD/PKK unsurlarına karşı gösterdiği terör karşıtı operasyonlar ile ismini öne çıkartan TSK, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde NATO gücü ile birlikte faaliyet gösteriyor. Balkanlar ve Avupa'da da uluslararası birliklerle çalışan Türkiye, Katar ve Somali'de üs bulunduruyor.

BİRİNCİ SIRADA ABD

İkinci sırada Türkiye'nin bulunduğu listede birinciliği ABD çekiyor. ABD'nin de en çok faaliyet gösterdiği alanlar da Orta Doğu olarak görünüyor. PYD/PKK'ya sahip çıkmak için bölgede "koalisyon" adı altında birlikler oluşturan ve kirli senaryolar yazan ABD, bölgedeki refahı ve barışı sağlamaktan ziyade kaosa destek vermeyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde

ABD'nin faaliyet gösterdiği diğer sıcak bölgelerden biri de Asya bölgesi. Özellikle Kuzey Kore etrafında çepeçevre bir abluka oluşturan ABD güçleri, olası bir savaştan ziyade, savaşı başlatan taraf olmaktan yana gibi görünüyor.

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