Türk sinemasının az bilinen dönemi

Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922) kitabı bu yıl Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Ali Özuyar kaleminden kitapseverlerle buluşmuştu.

TÜRK SİNEMASININ TARİHİ

Sinema yazarları Burçak Evren ve Barış Saydam’ın da katılacağı söyleşide Türk sinemasının Osmanlı’da başlayıp Cumhuriyet’in kuruluşuna dek süren sessiz yılları konuşulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat aralık ayı programı

Özuyar’ın titiz bir arşiv çalışması ve tarih metodolojisine dayanarak dört başlık altında (İstibdat Dönemi, II. Meşrutiyet Dönemi, I. Dünya Savaşı Yılları, Mütareke ve İşgal Yılları) incelediği bu “sessiz yıllar”da sinemanın dönemin siyasi, iktisadi ve sosyokültürel koşullarından nasıl etkilendiği tartışılacak. Söyleşiye pek çoğu ilk kez yayımlanan belgeler, fotoğraflar ve sessiz dönem Türk filmlerinden kısa parçalar eşlik edecek.

Sinemya damga vuran Manaki kardeşler