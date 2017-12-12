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Türk sinemasının az bilinen dönemi

Yapı Kredi Kültür Sanat, sinemaseverlerin, sinema tarihiyle ilgilenenlerin ve özellikle sessiz dönem Türk sinemasına merak duyanların kaçırmaması gereken bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 12:15..
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Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922) kitabı bu yıl Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Ali Özuyar kaleminden kitapseverlerle buluşmuştu.

TÜRK SİNEMASININ TARİHİ

Sinema yazarları Burçak Evren ve Barış Saydam’ın da katılacağı söyleşide Türk sinemasının Osmanlı’da başlayıp Cumhuriyet’in kuruluşuna dek süren sessiz yılları konuşulacak.

Türk sinemasının az bilinen dönemi

Yapı Kredi Kültür Sanat aralık ayı programı

Özuyar’ın titiz bir arşiv çalışması ve tarih metodolojisine dayanarak dört başlık altında (İstibdat Dönemi, II. Meşrutiyet Dönemi, I. Dünya Savaşı Yılları, Mütareke ve İşgal Yılları) incelediği bu “sessiz yıllar”da sinemanın dönemin siyasi, iktisadi ve sosyokültürel koşullarından nasıl etkilendiği tartışılacak. Söyleşiye pek çoğu ilk kez yayımlanan belgeler, fotoğraflar ve sessiz dönem Türk filmlerinden kısa parçalar eşlik edecek.

Türk sinemasının az bilinen dönemi

Sinemya damga vuran Manaki kardeşler

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