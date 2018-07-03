Kemal Sunal aramızdan ayrılalı 18 yıl oldu

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal, vefatının 18. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçı, liseyi 11 yılda tamamladı.

ELEKTRİKÇİ ÇIRAĞIYDI

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde başladığı eğitimini 12 Eylül 1980'deki darbeyle yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında fabrikada çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı da yaptı.

YETENEĞİ İLKOKULDA BELLİ OLDU

Küçük yaşlarından itibaren tiyatrocu olmayı hedefleyen Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldı. Aynı dönemlerde oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında "En İyi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldı.

HAYATI BOYUNCA TOPLAM 82 FİLMDE ROL ALDI

Sanatçı, "İnek Şaban" karakterinin yoğun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, "iyi, saf adam" tiplemesi çizdiği "Şaban" karakterini canlandırdı.

EN ÇOK ONUN FİLMLERİ İZLENDİ

1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehire", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

''EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ''

Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen ve ayrıca peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan da büyük başarı kazanan Kemal Sunal, 1976 yapımı ''Kapıcılar Kralı'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Sanatçı ayrıca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

BİR EFSANENİN VEFATININ 18. YILI

Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçı, 83'üncü filmi "Balalayka"nın çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000'de 56 yaşındayken hayatını kaybetti ve İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.