Türk şirketleri Katar'a çıkarma yaptı

112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

TÜK ŞİRKETLERİ İLGİ TOPLADI

Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenen fuarın açılışında konuşan Tüfenkci, Katar'a Türk şirketlerinin adeta çıkarma yaptığını kaydederek, Katar'da Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, "Bizler de Türkiye olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Kalıcı ve sürdürülebilir iş birliğini artıracak projelere birlikte imza atmalıyız. Burada iş yapma şeklini iyi öğrenerek kalıcı olmamız gerekir." diye konuştu.

İLK GÜNDEN 600 İŞ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Fuarın ilk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 60 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı. Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı fuara Emlak Konut GYO gibi sektörlerinin öncüsü şirketler başta olmak üzere toplamda 112 Türk şirketi katılıyor.