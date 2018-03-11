Türk sporunun en genç federasyon yönetimi

Ankara’da düzenlenen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda 30 yaşında başkanlığa seçilen Halit Albayrak, yaş ortalaması 34 olan yeni yönetim kuruluyla birlikte bütün federasyonlar arasındaki en genç yönetim olarak çalışmalara başladı.

Halit Albayrak, Türkiye’de buz hokeyinin gelişimi adına önemli projelere imza atacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta gençliğin gücünden, tarihimizde ‘bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan’ gençlikten bahsetmektedir. Kendileri her zaman, ‘Eğer siz gençliğinize ufuk verirseniz, o gençlik çok daha büyük davaların sahibi olur’ der. Cumhurbaşkanımızın genç yöneticilere olan güvenini deklare ettiği bu sözlerden güç alarak, devraldığımız bu bayrağı çok daha ilerilere taşıyacağız.” dedi.

"BUZ HOKEYİNİ SEVDİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye’deki genç nüfusun her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Albayrak, “Gençlerimize buz hokeyini sevdirmek için gece gündüz çalışacağız. Buz hokeyi toplumumuzun tanıdıkça seveceği bir spor branşı. İçerdiği sertlik ve oyun hızı bakımından seyir zevki en yüksek sporlardan birisi.

"PİST SAYISI YIL SONUNDA 15 OLACAK"

Hükümetimiz ve yerel yönetimler tesisleşme noktasında büyük hamleler yaptı. İnşallah yıl sonunda buz pisti sayımız 15 olacak ve bizde federasyon ve kulüpler olarak üzerimize düşeni yapıp, bu sporun ihtiyaç duyduğu kültür ve altyapıyı güçlendirip ülkemizde en çok oynanan ve izlenen spor branşlarından birisi haline getireceğiz.” diye konuştu.

"BUZ HOKEYİNİN GELİŞİMİNİ İLKE EDİNMİŞ BİR YÖNETİMİZ"

“Bizler, buz hokeyinin gelişimini, başarısını, yaygınlaşmasını kendine ilke edinmiş bir yönetimiz.” diyen Albayrak, “Bir gün buz pistine çıkıp buz hokeyi oynama hayali kuran ve bunu gerçeğe dönüştüren gençlerin sayısını artırmak en büyük hedefimiz. Bugün halihazırdaki bütün federasyonlar arasında en genç başkan ve yönetim kurulu olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yakalaması noktasında üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bunun için bütün heyecanımızla ve var gücümüzle çalışacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.