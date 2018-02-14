İstanbul'un izlerini yansıtan koleksiyon Belarus’ta sergileniyor

Bakanlığın görüntü kalitesi mükemmel durumda olan, çok azında ise saklama koşullarından kaynaklı olumsuzluklar görülen ve dijital ortama aktarılmış fotoğraflardan oluşan özel koleksiyonu, Belarus Milli Kütüphanesi'nde görücüye çıktı.

Sergi bünyesinde Türk tarihini, sanatını, kültürünü, yetişkin ve çocuk edebiyatını kapsayan bin 500 adet kitaptan oluşan bir de kitaplık açıldı.

SERGİ İKİ GÜN SÜRECEK

Osmanlı’nın başkenti İstanbul’un değişen ve dönüşen kentsel mekânlarını, kamusal alanlarını, düğün ya da cenaze töreni gibi toplumsal adetlerini, payitahtı sarsan bazı siyasi olayları, kent nüfusunu oluşturan çeşitli toplumsal kesimlere mensup sosyal portreleri, bazen de patetik ifadelere bürünmüş suretler halinde ve kentin günlük hayatını yansıtan fotoğraflar Belarus’ta iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Stereo nitelikli pozitiflerden oluşan ve az sayıda da stereograf ve negatif fotoğrafların yer aldığı Cam Negatif Koleksiyonu’nun 1894-1919 yılları arasında çekildiği ve aynı fotoğrafçının elinden çıkmış olduğu düşünülüyor.



