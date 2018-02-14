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İstanbul'un izlerini yansıtan koleksiyon Belarus’ta sergileniyor

Cam Negatif Koleksiyonu’ndan özenle seçilen 50 eser, “Cam Negatiflerde İstanbul’un İzleri: İmparatorluktan Cumhuriyete” adlı sergiyle Belarus’a taşındı.

İHA | 14.02.2018 - 12:51..
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Bakanlığın görüntü kalitesi mükemmel durumda olan, çok azında ise saklama koşullarından kaynaklı olumsuzluklar görülen ve dijital ortama aktarılmış fotoğraflardan oluşan özel koleksiyonu, Belarus Milli Kütüphanesi'nde görücüye çıktı.

Sergi bünyesinde Türk tarihini, sanatını, kültürünü, yetişkin ve çocuk edebiyatını kapsayan bin 500 adet kitaptan oluşan bir de kitaplık açıldı.

İstanbul'un izlerini yansıtan koleksiyon Belarus’ta sergileniyor

SERGİ İKİ GÜN SÜRECEK

Osmanlı’nın başkenti İstanbul’un değişen ve dönüşen kentsel mekânlarını, kamusal alanlarını, düğün ya da cenaze töreni gibi toplumsal adetlerini, payitahtı sarsan bazı siyasi olayları, kent nüfusunu oluşturan çeşitli toplumsal kesimlere mensup sosyal portreleri, bazen de patetik ifadelere bürünmüş suretler halinde ve kentin günlük hayatını yansıtan fotoğraflar Belarus’ta iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

İstanbul'un izlerini yansıtan koleksiyon Belarus’ta sergileniyor

Stereo nitelikli pozitiflerden oluşan ve az sayıda da stereograf ve negatif fotoğrafların yer aldığı Cam Negatif Koleksiyonu’nun 1894-1919 yılları arasında çekildiği ve aynı fotoğrafçının elinden çıkmış olduğu düşünülüyor.

İstanbul'un izlerini yansıtan koleksiyon Belarus’ta sergileniyor

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