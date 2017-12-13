Türk Telekom Akademi ve Nokia’dan eğitim iş birliği

Türk Telekom, alanında öncü markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile şirket yöneticilerinin çeşitli alanlarda öncü eğitimler almalarını sağlıyor. Türkiye’nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi, Nokia ile yaptığı iş birliği kapsamında Geleceğin Teknolojileri eğitimi düzenledi. Türk Telekom’un farklı birimlerinden yöneticiler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Nokia Batvik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Gelecek Teknolojileri eğitiminde nesnelerin interneti, 5G teknolojisi, IP video, bulut teknolojileri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi geleceğe yön verecek teknolojileri demo merkezinde deneyimleme fırsatı buldu.

ALTYAPIDAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE

Eğitimlerde mevcut altyapıda kullanılan teknolojilerin nasıl değiştiği ve bu teknolojilerin geleceği hakkında bilgiler edinen Türk Telekom yöneticileri, 5G teknolojisinin telekomünikasyon sektörüne sunduğu yeni hizmet fırsatları ve pazara ve iş stratejilerine etkisi, dijital video teknolojisinin geleceği, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konularındaki yeniliklerle ilgili bilgiler edindi. Katılımcılar eğitimlerde; Nokia Bell Laboratuvarları Gelecek X Mimarisi, AR/VR ve Oyun, Müşteri Servis Sağlayıcılar için IoT Fırsatları, Radyo Erişim Şebekeleri ve Çekirdek Şebekeler için Mobil Şebeke Çözümlerinin Evrimi, 5G’nin Ticarileştirilmesi, Optik Şebekeler Portföy Güncellemesi, IP Portföy Güncellemesi, IP Video, Sabit Erişimin Geleceği, Nokia Akıllı Telefonların Gelişimi, Nokia mSağlık Stratejisi ve Cihazları isimli sunumlara katılarak yeni trendler ve teknolojiler hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ ÖZEL DEMOLARLA DENEYİMLEDİLER

Türk Telekom yöneticileri eğitim programı kapsamında Espoo şehrindeki Executive Experience Center’da yer alan demo alanında AirScale Radyo Erişimi ve IMS APIs LIVE ile Bağlamsal İletişim, Bulut Paket Çekirdeği ve IMPACT IoT Nesneleri Yönetim Platformu ile ilgili demolara katıldılar.

TÜRK TELEKOM GRUBU HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

81 İLDE HİZMET VERİYOR

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.