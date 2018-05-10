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Türk Telekom Eğitim Tırı Bursa'da

Türk Telekom, 24 il 34 farklı noktada gerçekleştireceği Teknoloji Seferberliğine Bursa’da devam edecek.

İHA | 10.05.2018 - 09:46..
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Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğinin ikincisini başlattı. Teknoloji Seferberliği kapsamında Türkiye’yi dolaşacak olan Gezici Eğitim TIR’ında toplam 24 ilde 34 farklı noktada kadınlara teknoloji eğitimi verilecek.

Türk Telekom Eğitim Tırı Bursa'da

GÜNLÜK HAYATI KOLAŞTIRAN UYGULAMLAR

Yapılan bilgilendirmede; bugün  Gemlik Meydanında konumlanacak olan Eğitim Tırı, 11 Mayıs Cuma günü ise Orhangazi Meydanında Bursalı kadınlarla buluşacak.

Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içerisinde başta sosyal medya olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, E-Devlet platformlarının kullanımı ve internetten alışveriş gibi konular anlatılacak.

Türk Telekom Eğitim Tırı Bursa'da

"KADINLARI TEKNOLOJİ İLE BİRLEŞTİRİYORUZ"

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun,"Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz" dedi.

Türk Telekom Eğitim Tırı Bursa'da

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