Türk Telekom, Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuracak

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, girişimcilik ekosistemineyaptığı katkılara bir yenisini daha ekleyerek, Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi kurma kararıaldı. Türk Telekom’un büyüme potansiyeli gördüğü, inovatif teknolojiler geliştiren girişimlereyatırım yapmasının yolunu açan bu adımla, Türkiye telekomünikasyon sektöründe ilk defa birfirma Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuracağını açıkladı.

ENGELLER ORTADAN KALKACAK

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile teknoloji sektöründeki yeni girişim fırsatlarını hızla değerlendirme ve kendi faaliyetleri içerisinde de kullanma imkânı bulabilecek olan TürkTelekom, küçük girişimlere çoğunluğu ayni sermaye desteği yoluyla kendi kaynaklarını kullandırarak ortak olacak. Bu yöntemle Türkiye’de sermayenin kurumsallaşmasının yolunun açılması ve büyüme için sermaye ihtiyacı olan girişimlerin önündeki engeller ortadan kalkması da amaçlanıyor.

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ve hizmetüreten küçük girişimlere, iş fikirlerini kurumsal bir gücü arkasına alarak hayata geçirmeimkânı sağlayacak olan Türk Telekom, Türkiye çapına yayılmış altyapısını, dağıtım kanallarını,abone tabanını, pazarlama gücünü ve ‘know how’ birikimini de girişimlerin kullanımınaaçacak. Girişimlere yapacağı yatırımlarla, onların yenilikçi fikirlerinden faydalanacak olanTürk Telekom, girişimlerle yapacağı iş birliklerinden, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına dahahızlı ve inovatif yöntemlerle cevap verme konusunda da faydalanacak.

"DEĞER KATACAĞIZ"

Türk Telekom için oldukça heyecan verici bir karar aldıklarını belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er: “Bugün Türk Telekom için çok heyecan verici bir adım atıyoruz ve sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuruyoruz. Tıpkı dünyadaki örnekleri gibi, ayrı bir tüzel kişiliği olan bu şirket ile büyüme potansiyeli gördüğümüz ve kendi iş modelini kanıtlamış olan başlangıç aşamasındaki ve/veya orta kademedeki ölçeklenebilir girişimlere kendi kaynaklarımızı kullandırma yöntemi ile yatırım yapacak, ortak olacağız. Hem küçük şirketleri büyütecek, hem de Türk Telekom’a değer katacağız. Bu gelişme heyecan verici, çünkü tüm bunların ülke ekonomisi için de önemli birer kaldıraç etkisi yapmasını bekliyoruz” dedi.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE İMZA ATABİLECEĞİZ"

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketinin yatırım yapacağı alanlar konusunda konuşan Er şunları söyledi: “Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimizle, hem Türk Telekom, hem müşterilerimiz hem de Türkiye için pek çok heyecan verici inovasyon ve başarının kapılarını açacağımıza inanıyoruz. Girişim sermayesi şirketi aracılığıyla, potansiyel gördüğümüz, Türk Telekom’un ana operasyonları ile sinerji yaratabilecek her alandaki parlak girişimlere katkı sağlayabileceğiz. Bu adımla, Türk Telekom’un ana operasyonlarını destekleyecek girişimlerden tutun, 5G’ye, akıllı şehirlerden yapay zekaya kadar birçok farklı alanda geleceğin teknolojilerine imza atabileceğiz.”





"TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Ayrıca Er, “Hükümetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye, cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türk Telekom olarak biz de girişimcilik alanına yaptığımız yatırımlarla, ülkemizden küresel düzeyde faaliyet gösteren inovatif markaların, milyar dolarlık girişimlerin çıkmasına destek olacağız. Bu hedefle, 2013 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör start-up hızlandırma programı olan PİLOT programını geliştirdik ve bugüne kadar 45 projeye toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağladık. Özellikle teknoloji alanındaki yenilikçi iş fikirlerini, sağladığımız finansal destek ve tecrübemizle destekliyoruz. Girişimlerimize, dünyanın lider teknoloji şirketleri ve yatırım ağları da dahil olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluştan oluşan bir networke erişebilme fırsatının yanında nakit desteği ve Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz. Kurduğumuz Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile girişim ekosisteminin tamamına etki eden bu destekleri katlayarak artıracağız” dedi.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir.

Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.