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Türk Telekom Siirtli öğrencileri ağırladı

Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme ve zihinsel engelli 10 öğrenciyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da misafir etti.

AA | 22.04.2018 - 12:17..
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İstanbul'a 20 Nisan'da gelen öğrenciler, üç gün boyunca Pierre Loti, Miniatürk, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri gezdi. Ayrıca öğrenciler için Boğaz turu düzenlendi.

TÜRK TELEKOM'DAN EĞİTİME HİZMET

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2009'da başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda hafif düzey zihinsel yetersizlik, orta düzey zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği ve otizmden etkilenmiş öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti veriliyor.

İlkokul-ortaokul ve mesleki eğitim merkezi olmak üzere üç kademeden oluşan okulda, ilkokul kademesinde 75, ortaokulda 53 ve mesleki eğitim merkezinde 50 öğrenci olmak üzere toplam 178 öğrenci değişik branşlarda öğrenim görüyor.

Türk Telekom Siirtli öğrencileri ağırladı

 

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