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Türk Telekom, teknoloji seferberliği için İstanbul’da

'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla kadınlara yönelik başlatılan teknoloji seferberliği 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da devam edecek.

20.11.2017 - 11:56
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Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, “Şimdi Senin Zamanın” mottosuyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin yeni durağı 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da olacak.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda yer alacak olan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda gerçekleştirilecek eğitimlerde kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi verilecek.

KADINLAR ÖĞRENECEK

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda verilecek eğitimlerde kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.

Türk Telekom, teknoloji seferberliği için İstanbul’da

KATILIMCILAR SERTİFİKA ALACAK VE HEDİYE KAZANACAKLAR

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25’er kişilik sınıflarda günde iki kez (10:00-12:00 ve 14:00-16:00) olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliğinin yanı sıra, her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edilecek. Hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.

EĞİTİMLERE KATILMAK ÇOK KOLAY

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar turktelekom.com.tr’den kayıt oluşturabilir veya 0507 374 47 09 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler.

Türk Telekom “Şimdi Senin Zamanın” diyerek www.seninzamanin.com adı altında kadınlara özel bir portal oluşturdu. Sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalda annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Portalda ayrıca kadınların bulundukları ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için özel etkinlik takvimi de yer alıyor.

Program

Tarih: 23 Kasım Perşembe, 2017 / 24 Kasım Cuma, 2017

Yer: Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı – Küçükçekmece / Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı

Saat: 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arası

*Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır.

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