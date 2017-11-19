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Türk Telekom, Türk mühendisliğini dünyaya açıyor

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Açık Şebeke Otomasyon Platformu’na üye oldu.

19.11.2017 - 21:33
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Türk Telekom geçtiğimiz aylarda da yeni nesil ağ sistemlerinin ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda dünyanın önde gelen açık platformlarından biri olan ABD merkezli ONF’nin (Open Networking Foundation) yönetimine girdiğini açıklamıştı.

Türk Telekom, küresel boyutta önde gelen operatörleri ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Linux Vakfı projesi Açık Şebeke Otomasyon Platformu’nun (Open Network Automation Platform-ONAP) platin üyesi oldu.

TÜRK TELEKOM MÜHENDİSLERİ AÇIK KAYNAK EKOSİSTEMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK

Üyelerinin kaynaklarını bir araya getiren ONAP, küresel düzeyde ortak bir şebeke mimarisi ve şebeke otomasyonunun uygulandığı, canlı bir ekosistemin yaratılması için açık standartlara odaklanacak.

Türk Telekom, Türk mühendisliğini dünyaya açıyor

Bu kapsamda Türk Telekom ise ONAP’ta, mevcut yatırımları artırarak ihtiyaç odaklı hizmetler sağlama konusunda destek arayan şirketler ve bulut teknolojisi sağlayıcıları için hazırlanan planın yönetiminde yer alacak. Türk Telekom mühendislerinin açık standartlar ve açık kaynak odaklı geliştirdiği ileri şebeke teknolojileri, küresel düzeyde sürdürülebilir açık kaynak ekosisteminin önemli bir parçası olarak kullanılacak.

Türk Telekom, Türk mühendisliğini dünyaya açıyor

KİMLER PLATİN ÜYESİ

Aralarında AT&T, China Mobile, China Telecom, Cisco, Ericsson, Huawei, IBM, Intel, Nokia, Orange, VMWare, ZTE, Amdocs, Bell, GigaSpaces, Jio, Tech Mahindra ve Vodafone gibi küresel düzeyde pek çok hizmet ve teknoloji sağlayıcısı 18 şirketin platin üye olarak yer aldığı ve dünyadaki mobil abonelerin yüzde 55’inin operatörleri aracılığıyla temsil edildiği ONAP’a üye olan Türk Telekom, Türk mühendisliğine dünyanın kapılarını açacak.

CENGİZ DOĞAN: TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İLE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİLER KÜRESEL DÜZEYDE KULLANILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, “ONAP’ta stratejik, teknik ve pazarlama yönetiminde rehberlik yapacağız. ONAP üyeliğimiz Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması vizyonumuza büyük katkı sağlayacak. ONAP kapsamında geleceğin şebekelerini uçtan uca ve kapalı çevrim otomasyon tasarımı ile geliştirme, planlama, otomasyonunu sağlama ve yeni servislerin yönetimi şeklinde dönüşümünü sağlayabileceğine inanıyoruz. Küresel düzeydeki faaliyetlerimizle, ONAP’ın yeni bölgelerde gelişiminin yanı sıra açık standartlar ve açık kaynağın yaygınlaştırılmasına da yardımcı olacağız” dedi.

Türk Telekom, Türk mühendisliğini dünyaya açıyor

Türk Telekom olarak ONF yönetiminde de yer aldıklarını vurgulayan Cengiz Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Türk Telekom olarak Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon ve Samsung gibi dünya devleriyle birlikte yeni teknolojilerin geliştirildiği bu açık platformun yönetim kurulundayız. Türk Telekom burada da projelere yön verecek ve hatta telekomünikasyon ekosisteminin yapısını değiştirecek.”

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