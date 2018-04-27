Türk Telekom Türkiye'ye teknolojiyi öğretiyor

Türk Telekom tarafından verilen eğitimlerde fotoğraf ve konum paylaşma, soyağacı sorgulama, görüntülü konuşma, navigasyon kullanma, e-ticaret gibi günlük hayatı kolaylaştıran konular kadınların en fazla ilgilendiği içerikler arasında yer alırken, eğitime katılanlar arasında 80 yaşındaki teyzeler, 86 yaşındaki amcalar bulunuyor.

TEKNOLOJİ SEFERBERLİĞİ

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun Nevşehir'de bir araya geldiği basın mensuplarına, Türkiye’de özellikle kadınların dijital okuryazarlığını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri bu yıl ikinci dönemini başlattıkları Teknoloji Seferberliği Projesine ilişkin bilgiler verdi.

OKUR YAZARLIĞI OLMAYANA EĞİTİM

İnternet okur yazarlığı olmayan ve teknolojiyi kullanmayı öğrenerek hayatlarına fark katabilecek segmentler içinde yer alan kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktıklarını anımsatan Hakan Dursun, daha çok teknoloji eğitimi erişimine uzak kadınları tercih ettiklerini ve onların yanına gitme hedefiyle işe başladıklarını söyledi.

"HER KESİME ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hakan Dursun,eğitim tırı fikrinin ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Geçen sene Teknoloji Seferberliği Projesiyle toplam 11 bin kilometre yol kat edildi, Ordu'dan başladık 38 ile gittik. 2017'de yüzde 92'si kadın olmak üzere 14 ile 86 yaş arasında toplam 5 bin kişiye ulaştık.

Bu sene 20 bin kilometre yol yapmayı ve yine başta kadınlar olmak üzere en az 5 bin kişiye daha internet okuryazarlığı eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Bu sene ayrıca, Eğitim TIR’larındaki internet eğitimlerinin yanı sıra bölge ve il müdürlükleri binalarımızda vereceğimiz satış ve telekomünikasyon eğitimleri sonunda katılımcıların bir kısmını bünyemizde istihdam etmeyi de planlıyoruz" dedi.