Türk Telekom ve MEB yeni iş birliği protokolü imzaladı

2005’ten bugüne kadar 120 milyon TL yatırımla Türk eğitim dünyasına 19’u ilköğretim, 35’i lise ve dengi okul, 23’ü de yurt, pansiyon, yemekhane olmak üzere toplam 77 bina kazandıran Türk Telekom, 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak.

2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İLETİŞİM

Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan tüm bireylere ulaştırmak için çalışan Türk Telekom, geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak görüyor.

Herkes için erişilebilir iletişim prensibi ile çalışmalarını yürütüyor. Türk Telekom bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Telekom Okulları için yeni işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara’da düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve bakanlık temsilcileri katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA 8 YENİ PROJE

İşbirliği protokolü kapsamında Türk Telekom, 2019 yılı sonuna kadar toplam 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak.

2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak.

30 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM ORTAMI SAĞLADI

Türk Telekom Okulları projesi kapsamında bugüne kadar 30 bini aşkın öğrencinin modern eğitim ortamına kavuşması sağlandı. Bu öğrencilerin yaklaşık 13 bin 200’ü ilköğretim, yaklaşık 16 bini ise lise ve dengi okullarda okuyor.

Türk Telekom’un eğitim dünyasına MEB vasıtasıyla hediye ettiği okullar Kars Digor’dan İzmir’e kadar geniş bir coğrafyada yer alıyor.

"TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE BAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tam 177 yıldır Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne 30,7 milyar TL yatırım yaptık, Hazineye 82,1 milyar TL katkı sağladık" dedi.



