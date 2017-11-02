Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den yeni proje

Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM ile yerli mobil EKG cihazı geliştirmek için işbirliğine gidiyor. Hastanelerde yer alan EKG cihazları ya da 24 saat takip için hastalara takılan Holter ile benzer işlev gören ancak takip ettiği kalp ritim datasını anlık olarak izleyip sağlık profesyonellerine aktarma imkânı da sunan ‘mobil EKG’ cihazı ile Türk Telekom, giyilebilir teknolojiler alanında büyük bir adım atıyor.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, kalbin üstüne yapıştırılan mobil EKG cihazının sürekli olarak kalpten aldığı EKG verilerini dinleyeceğini ve bu verileri buluta göndereceğini belirterek, “Türk Telekom, TÜBİTAK- BİLGEM işbirliği ile kalpten buluta gönderilen verileri anlaşılır hale getirerek, doktora gönderecek bir yazılım geliştirecek. Bu yönüyle Mobil EKG, Türkiye’de giyilebilir sağlık teknolojisinin ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından son derece önemli bir adım. Cihazın yaygın kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı giderlerinde önemli maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor.” dedi.

ANORMAL DURUMDA DOKTORA MESAJ GİDECEK

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yüksek teknolojinin sunduğu fırsatları sağlık sektörüne taşımaya devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom, yüzde 100 yerli mobil EKG cihazı geliştirmek için işbirliğine gidiyor. Hastanelerde yer alan EKG cihazları ya da 24 saat takip için hastalara takılan Holter ile benzer işlev gören ‘Mobil EKG’ cihazı ile hastanın kalbinden gelen veriler, Türk Telekom’un bu işbirliği ile geliştireceği sistem sayesinde hasta, doktoru tarafından anlık izlenebilecek. Mobil EKG takılı hastanın kalbinden gelen verilerde herhangi bir anormallik görüldüğünde, bir alarm mekanizması ile doktora mesaj gidecek.

ÖN DENEMELER SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE YAPILDI

Mobil EKG cihazında toplanan veriler hastanın cep telefonundan anlık olarak doktorun bilgisayarına aktarılırken, bu verilerin anında analiz edilmesi sayesinde önleyici sağlık hizmetleri ve özellikle kardiyoloji hastaları için erken harekete geçme gibi çok önemli avantajlar sağlanmış olacak.

İstanbul’da Siyami Ersek Hastanesi işbirliği ile yapılan test çalışmaları sonucunda Mobil EKG cihazının dünyadaki diğer klasik EKG cihazları ile benzer hassasiyette veri okuduğu tespit edildi. Hastanın kalbinin üzerine yapıştırılan Mobil EKG, ortalama bir kibrit kutusu büyüklüğünde olmasına rağmen, Türk Telekom’un TÜBİTAK BİLGEM ile birlikte geliştirdiği yazılım sayesinde doktora anlık veri bildirimi yapabilecek kapasiteye sahip.

"İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYORUZ"

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, "TÜBİTAK BİLGEM olarak sanayimiz ile ARGE ve inovasyon alanlarındaki işbirliği geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. TÜBİTAK BİLGEM olarak Türk Telekom ile ‘Mobil Sistemler ve Akan Veri’ alanında bir protokol imzalayarak bu alanda işbirliği çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu protokol ve işbirliği kapsamında, insan üzerinde taşınabilecek donanım ve yazılım sistemlerin geliştirilmesi ve benzeri mobil sistemlerden akan verilerin toplanması ve bulut ortamında analizinin yapılması konuları çalışılacaktır. TÜBİTAK BİLGEM olarak Türk Telekom tarafından talep edilen bu alandaki araştırma geliştirme faaliyetleri ile danışmanlık hizmetlerini sağlayacağız."

"ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK"

Mantar ayrıca, "İmzaladığımız bu protokol kapsamındaki ilk çalışmamız ‘Giyilebilir Mobil Elektrokardiyografi ve Büyük Veri Altyapısı Geliştirilmesi – Mobil EKG’ projesi olacaktır. Kalp krizi esnasında, insanların yardım çağırmak için imkanlarını kullanamaz durumda olmaları sebebiyle, rahatlıkla atlatılabilecek bir çok kalp krizi, ağır tablolarla ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Takipte tutulması gereken hastaların ise holter cihazlarının konforsuz olması dolayısıyla yaşam kaliteleri düşmektedir. Bu proje kapsamında hastaların taşıyabilecekleri (iki elektrotlu), ergonomik ve yüksek çözünürlüklü bir Giyilebilir Mobil EKG Cihazı tasarlanıp, prototiplerin üretilmesi ve Bulut Bilişim üzerinde Büyük Veri Analizi yöntemleri ile yakın-gerçek zamanlı (çevrim-içi) kalp krizi tespiti planlanmaktadır. Kalp Damar Hastaneleri işbirliği ile klinik doğrulaması yapılmış Kalp Krizi Tespiti Sistemi elde edilecektir. Bu sayede medikal ekiplerin hasta ile çok daha erken zamanda teması ve erken müdahale olanağı elde etmesi, kötü tabloların önlenebilmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.