taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.908
USD
4,5533
EURO
5,3611
ALTIN
184,58
PETR
77,5800

Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da milli irade mesajı

Türk Telekom 15 Temmuz'un yıl dönümünde ‘milli iradeye’ vurgu yapan duygusal bir film hazırladı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türk Telekom, Türkiye tarihinde yaşanan kırılım noktalarının hatırlatıldığı ve bu dönemlerde teknolojinin oynadığı rolün vurgulandığı çarpıcı bir film yapıldı.

Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da milli irade mesajı

MİLLİ İRADENİN SESİ

Türk Telekom, etkili bir kurguyla sunduğu filmde; kurulduğu günden bu yana yani tam 178 yıldır ülke tarihinde yaşanan her türlü zorlukta milli iradenin sadece yanında değil, sesi olduğunu da vurguladı.

Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da milli irade mesajı

TÜRK TELEKOM 178 YILDIR TÜRKİYE'YE HİZMET VERİYOR

Bu yıl 178. yılını kutlayan ve teknolojinin en büyük destekçisi olan Türk Telekom, halkın gücünden aldığı destekle 178 yıldır Türkiye’ye hizmet ediyor.

Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da milli irade mesajı

15 TEMMUZ'A VURGU YAPILIYOR

1855 Kırım Limanı’nda denize kablo bırakılmasıyla başlayan filmde de telgrafla yapılan haberleşmeye, 1915 Çanakkale Savaşı’nda posta hizmetlerine, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yani 1970’lerdeki elle bağlanan telefona ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çağımızın en güçlü iletişim araçlarından mobil ses ve internet sayesinde yaşananlara vurgu yapılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

691
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

27
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

23
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

26
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

220
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

96
Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM